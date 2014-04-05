عمرو موسى يطالب الحكومة بسرعة التحرك لاحتواء أزمة أسوان

قال عمرو موسى، رئيس الهيئة الاستشارية لحملة المشير عبد الفتاح السيسى، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إنه تابع بمزيد من الانزعاج الاشتباكات التى اندلعت فى محافظة أسوان القريبة إلى قلبه.

وتابع فى بيان نشرته صفحته الرسمية "وراعنى كما راع كل مصرى هذا القدر من العنف والدموية فى بقعة عرفت طوال التاريخ كواحدة من أهدأ وأنقى ربوع البلاد".

وقال موسى: "أوجه ندائى إلى أهل أسوان الكرام، الذين أعرفهم ويعرفوننى، الذين يكرمون ضيفهم قبل أهليهم، أن احقنوا الدماء، وكفانا الأبرياء الذين سقطوا ضحايا ومصابين يبكيهم المصريين جميعاً".

وطالب "موسى" الحكومة بسرعة التحرك على أعلى المستويات المسئولة لاحتواء الأزمة فى أسوان، كما طالب بتحقيق عاجل فى ملابساتها، إنفاذاً للقانون واطمئناناً للجميع أن الحقوق سوف تعود لأصحابها، هذه هى الضمانة الوحيدة المطلوبة لوقف دائرة العنف.