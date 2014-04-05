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هانى سرى الدين: يجب أن يستكمل الرئيس منصور استحقاقات خارطة الطريق

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هانى سرى الدين: يجب أن يستكمل الرئيس منصور استحقاقات خارطة الطريق هانى سرى الدين: يجب أن يستكمل الرئيس منصور استحقاقات خارطة الطريق

قال الدكتور هانى سرى الدين، نائب رئيس مجلس أمناء صندوق دعم ، إن ما حدث فى مصر خلال الثلاث سنوات الماضية، كان عبارة عن مرحلة من التخبط مع وجود رؤى مختلفة.

واعتبر "سرى الدين" أن المصريين أساءوا حكم المرحلة الانتقالية، نظراً للتردى الأمنى، والفكر الإقصائى من جانب عدد من الفصائل السياسية.

وأكد "سرى الدين"، عبر هانج أوت "اليوم السابع" على جوجل بلس، أنه تمت إساءة استخدام الانتخابات، ما أدى إلى زيادة الفساد بنسبة 40% بعد ثورة يناير، مشيراً إلى أن نقطة البداية الحقيقية، هى استكمال المسار الديمقراطى، الذى بدأناه بالدستور.

وأكد "سرى الدين" أن هذا الدستور ظلم كثيراً، مشدداً على ضرورة إتمام الانتخابات الرئاسية، ثم البرلمانية، حتى تتضح الرؤى، ويتم استتباب الأمن.

وأوضح "سرى الدين" أن عملية الاستقرار لن تتم فى ليلة وضحاها، بل إنها ستستمر لسنوات، لافتاً إلى الدور الهام للأحزاب السياسية خلال المرحلة المقبلة، قائلاً إنه ضد إرجاء قانون الانتخابات البرلمانية، إلى ما بعد انتخابات الرئاسة، حتى لا نحمل الرئيس الجديد أعباء حرب سياسية جديدة.

وشدد "سرى الدين" على ضرورة أن يتم الرئيس عدلى منصور إجراءات خارطة الطريق، وأن تمهد الحالية الإجراءات للحكومة المقبلة.

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مصر 365

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