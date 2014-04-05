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أوكرانيا : سنلجأ للتحكيم الدولى لو فشلت المفاوضات مع موسكو لخفض سعر الغاز

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أوكرانيا : سنلجأ للتحكيم الدولى لو فشلت المفاوضات مع موسكو لخفض سعر الغاز أوكرانيا : سنلجأ للتحكيم الدولى لو فشلت المفاوضات مع موسكو لخفض سعر الغاز

قال وزير الطاقة الأوكراني يوري برودان يوم السبت إن كييف لا زالت تتفاوض مع موسكو بشأن خفض سعر واردات الغاز مضيفا ان بلاده ستلجأ للتحكيم إذ فشلت المحادثات لخفض قيمة الغاز الروسي.

وكانت موسكو رفعت بيع الغاز لكييف مرتين في الأسبوع الماضي وبلغ السعر نحو مثليه في غضون ثلاثة أيام فيما أرجعته كييف الى توجهات سياسية.

كما أكد الوزير أن كييف لن تسحب الغاز الطبيعي من خطوط الانابيب التي تنقله لمستهلكين في أوروبا اذا اوقفت روسيا امدادات الغاز إليها.

واتهمت روسيا أوكرانيا بسرقة الغاز من خطوط الانابيب التي تعبر اراضيها خلال خلافات سابقة على التسعير وهو اتهام نفته كييف في حينه

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أونا

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