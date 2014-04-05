أخبار عاجلة

طائرة الأهلي تواجه الجيش.. والزمالك مع الشرقية -
الجبلاية تدرس إلغاء منتخب مصر مواليد 2002 -
جيجز يصل القاهرة اليوم بصحبة كأس دوري الأبطال -
بالصور.. مشادة بين الدفاع وهيئة المحكمة بقضية ''اغتيال النائب العام السابق" والتأجيل لـ 8أبريل -
المشدد 7 سنوات لمتهمين في قضية أحداث عنف الظاهر -
قوافل دعوية في الوادي الجديد للتوعية بحق اليتيم -
تفجير قطارات سان بطرسبيرج: المنفذ المشتبه به "من قرغيزستان" -
مصرع سيدة في انهيار منزل بالشرقية -
ننشر جداول امتحانات آخر العام لجميع صفوف النقل بالإسكندرية -
8 الصبح - لقاء مع مؤسسي "مجلة برايل" أول مجلة للمكفوفين مع الصحفيين أحمد المراغي وأحمد ابو هميلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

غدًا: النطق بالحكم في اتهام 10 منتمين للإخوان بالتحريض علي العنف بالأقصر

Google+ Print
غدًا: النطق بالحكم في اتهام 10 منتمين للإخوان بالتحريض علي العنف بالأقصر غدًا: النطق بالحكم في اتهام 10 منتمين للإخوان بالتحريض علي العنف بالأقصر

حجزت محكمة جنح إسنا جنوبي الأقصر، اليوم السبت، القضية المتهم فيها 10 من أعضاء جماعة الإخوان، بتهمة بالتظاهر والتحريض علي العنف لجلسة باكر غدًا الأحد للنطق بالحكم.

كان اللواء مصطفي بكر مدير أمن الأقصر قد تلقي إخطارا يفيد بضبط 10 أشخاص ينتمون إلى جماعة الإخوان الإرهابية قبل عدة أشهر أثناء مشاركتهم في تظاهرة مناهضة للجيش والشرطة بمركز اسنا جنوب الأقصر .

ويحاكم في هذه القضية حضوريا كل من حازم عبد الدايم حفني وعبد الحميد أبو القاسم وأحمد عبد الغفار فيما يحاكم السبعة الآخرون غيابيا حيث ما زالوا هاربين .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا