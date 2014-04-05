غدًا: النطق بالحكم في اتهام 10 منتمين للإخوان بالتحريض علي العنف بالأقصر

حجزت محكمة جنح إسنا جنوبي الأقصر، اليوم السبت، القضية المتهم فيها 10 من أعضاء جماعة الإخوان، بتهمة بالتظاهر والتحريض علي العنف لجلسة باكر غدًا الأحد للنطق بالحكم.

كان اللواء مصطفي بكر مدير أمن الأقصر قد تلقي إخطارا يفيد بضبط 10 أشخاص ينتمون إلى جماعة الإخوان الإرهابية قبل عدة أشهر أثناء مشاركتهم في تظاهرة مناهضة للجيش والشرطة بمركز اسنا جنوب الأقصر .

ويحاكم في هذه القضية حضوريا كل من حازم عبد الدايم حفني وعبد الحميد أبو القاسم وأحمد عبد الغفار فيما يحاكم السبعة الآخرون غيابيا حيث ما زالوا هاربين .