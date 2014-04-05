دنيا باطما تحتفل بعيد ميلادها

احتفلت الفنانة المغربية دنيا باطما بعيد ميلادها الـ23 بحضور زوجها رجل الأعمال البحريني محمد الترك وأمّها ليلى بطمة وأبناء زوجها منهم النجمة حلا الترك.

ونشرت دنيا صور الاحتفال على صفحتها الرسمية على موقع "تويتر"، وقامت بالتعليق على صورتها هي وزوجها، بكلمات أغنية الفنّانة المغربية جنات، حيث كتبت: "بحبّك إنت بحبك بس وحبك أجمل شيء يتحس وبسمع منك أجمل همس".

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"