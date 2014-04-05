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أوجسبورج يلحق أول خسارة ببايرن ميونيخ في البوندسليجا

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أوجسبورج يلحق أول خسارة ببايرن ميونيخ في البوندسليجا أوجسبورج يلحق أول خسارة ببايرن ميونيخ في البوندسليجا

بايرن وأوجسبورج – لقاء الدور الأول

تعرض بايرن ميونيخ اليوم للخسارة الأولى ببطولة الدوري الألماني، التي توج بها بالفعل قبل أسبوعين، على يد مضيفه أوجسبورج بهدف دون رد.

ووضع أوجسبورج حدا لانتصارات العملاق البافاري التي امتدت لـ53 مباراة دون هزيمة في البوندسليجا.

ودفع المدرب الكتالوني بيب جوارديولا بتشكيل من اللاعبين الاحتياطيين وعناصر من فريق الشباب، حيث أراح عدد من نجومه الأساسيين قبل مواجهة مانشستر يونايتد الإنجليزي الاربعاء المقبل في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعبه اليانز أرينا، بعد أن انتهى لقاء الذهاب في أولد ترافورد بالتعادل 1-1.

وبتلك الهزيمة يظل رصيد بايرن 78 في المقدمة، مقابل 42 لأوجسبورج في المركز الثامن.

سجل هدف أوجسبورج الوحيد ساسكا مولديرس في الدقيقة 31 من زمن الشوط الأول.

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