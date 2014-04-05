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محافظ القاهرة يفتتح غدا نفق مشاه بالقطامية بتكلفة 45 مليون جنيها

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محافظ القاهرة يفتتح غدا نفق مشاه بالقطامية بتكلفة 45 مليون جنيها محافظ القاهرة يفتتح غدا نفق مشاه بالقطامية بتكلفة 45 مليون جنيها

يفتتح الدكتور جلال مصطفى سعيد ، محافظ القاهرة ، غدا نفق مشاة أسفل الطريق الدائرى ، بالقطامية لخدمة أهالى المنطقة المحيطة وتأمين حركتهم ، بتكلفة حوالى 45 مليون جنيه.
> حيث يأتى ذلك ، فى إطار جهود محافظة القاهرة ، لتطوير الطرق وإقامة انفاق وكبارى ، لتأمين حركة المشاة بالطرق السريعة.
> أ ش أ

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