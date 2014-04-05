محافظ القاهرة يفتتح غدا نفق مشاه بالقطامية بتكلفة 45 مليون جنيها

يفتتح الدكتور جلال مصطفى سعيد ، محافظ القاهرة ، غدا نفق مشاة أسفل الطريق الدائرى ، بالقطامية لخدمة أهالى المنطقة المحيطة وتأمين حركتهم ، بتكلفة حوالى 45 مليون جنيه.

> حيث يأتى ذلك ، فى إطار جهود محافظة القاهرة ، لتطوير الطرق وإقامة انفاق وكبارى ، لتأمين حركة المشاة بالطرق السريعة.

> أ ش أ