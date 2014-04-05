ضبط 3 يمارسون الرزيلة بشقة بديرمواس بعد تجمهر الأهالي

داهمت وحدة مباحث مركز ديرمواس بالمنيا، شقة، بداخلها رجل وربة منزل وطالبة، يمارسون الرزيلة، وذلك بعد تجمهر الأهالي.

تلقى اللواء أسامة متولي مدير أمن المنيا، إخطارًا بوصول بلاغ إلي مركز ديرمواس بتجمهر الأهالي أمام منزل بدير مواس لقيام رجل بممارسة الرزيلة مع ساقطتين.

وبانتقال ضباط وحدة مباحث المركز، تبين أن داخل العقار “محمد ع”، 60 سنة، مراجع حسابات بمدرسة، و”أمل م” 35 سنة ربة منزل، و”آيه م” 16 سنة، طالبة، وأشارت تحريات وحدة المباحث برئاسة المقدم أحمد سلامة أن المذكورتين سيئتي السمعة، ويستخدمن العقار للأعمال المنافية للآداب، ويقدمن أنفسهن لراغبي المتعة الحرام، مقابل مبالغ مالية، ويترددون عليها لممارسة الرزيلة، وحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق مع المتهمين.