أخبار عاجلة

تفجير قطارات سان بطرسبيرج: المنفذ المشتبه به "من قرغيزستان" -
مصرع سيدة في انهيار منزل بالشرقية -
ننشر جداول امتحانات آخر العام لجميع صفوف النقل بالإسكندرية -
8 الصبح - لقاء مع مؤسسي "مجلة برايل" أول مجلة للمكفوفين مع الصحفيين أحمد المراغي وأحمد ابو هميلة -
كومان يستعيد ذكرياته مع إبراهيموفيتش وميدو في أياكس -
8 الصبح - الكاتب الصحفى أحمد الطاهري يكشف جدول أعمال الرئيس السيسى بعد لقاء الرئيس ترامب -
قتلى ومصابون في "هجوم بأسلحة كيميائية" في خان شيخون بشمال غرب سوريا -
دراسة: الدواء الوهمي علاجٌ للخيبات العاطفية -
طول فترة الرضاعة يؤدي إلى ارتفاع معدل الذكاء لدى الطفل -
«الصناعات الغذائية»: 6.7% انخفاضًا في السعر العالمي للقمح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

ضبط 3 يمارسون الرزيلة بشقة بديرمواس بعد تجمهر الأهالي

Google+ Print
ضبط 3 يمارسون الرزيلة بشقة بديرمواس بعد تجمهر الأهالي ضبط 3 يمارسون الرزيلة بشقة بديرمواس بعد تجمهر الأهالي

داهمت وحدة مباحث مركز ديرمواس بالمنيا، شقة، بداخلها رجل وربة منزل وطالبة، يمارسون الرزيلة، وذلك بعد تجمهر الأهالي.

تلقى اللواء أسامة متولي مدير أمن المنيا، إخطارًا بوصول بلاغ إلي مركز ديرمواس بتجمهر الأهالي أمام منزل بدير مواس لقيام رجل بممارسة الرزيلة مع ساقطتين.

وبانتقال ضباط وحدة مباحث المركز، تبين أن داخل العقار “محمد ع”، 60 سنة، مراجع حسابات بمدرسة، و”أمل م” 35 سنة ربة منزل، و”آيه م” 16 سنة، طالبة، وأشارت تحريات وحدة المباحث برئاسة المقدم أحمد سلامة أن المذكورتين سيئتي السمعة، ويستخدمن العقار للأعمال المنافية للآداب، ويقدمن أنفسهن لراغبي المتعة الحرام، مقابل مبالغ مالية، ويترددون عليها لممارسة الرزيلة، وحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق مع المتهمين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا