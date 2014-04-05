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قيادي إخواني بلندن : حظر الجماعة ببريطانيا يزيد من خطر الهجمات الإرهابية

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قيادي إخواني بلندن : حظر الجماعة ببريطانيا يزيد من خطر الهجمات الإرهابية قيادي إخواني بلندن : حظر الجماعة ببريطانيا يزيد من خطر الهجمات الإرهابية

إبراهيم منير

 

حذرت جماعة الإخوان المسلمين ،  من أن حظرها في بريطانيا على أساس الفكر وليس السلوك ودون سند قانوني سوف يؤدي إلى زيادة التطرف في العالم.

كان رئيس الوزراء البريطاني ، ديفيد كاميرون ، قد أمر بإجراء مراجعة لفكر وقيم وسلوك الإخوان المسلمين وسبل سعيها لتنفيذ أهدافها.

وفي تصريحات لــ”بي بي سي “، نفى إبراهيم منير، عضو مجلس الإرشاد في جماعة الإخوان المسلمين والمقيم في بريطانيا، أن يكون قد وجه تحذيرا للحكومة البريطانية من زيادة خطر الهجمات الإرهابية في حالة حظر الجماعة في بريطانيا.

الجدير بالذكر أن صحيفة التايمز البريطانية ،  قد نقلت عن منير قوله “لو فرض الحظر، سيجعل ذلك كثيرا من الناس في المجتمعات الإسلامية يعتقدون أن قيم الإخوان المسلمين السلمية لم تفد، وأن الإخوان صنفوا الآن جماعة إرهابية، وهو ما يفتح الباب لكل الاحتمالات.

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