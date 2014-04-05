أخبار عاجلة

تفجير قطارات سان بطرسبيرج: المنفذ المشتبه به "من قرغيزستان" -
مصرع سيدة في انهيار منزل بالشرقية -
ننشر جداول امتحانات آخر العام لجميع صفوف النقل بالإسكندرية -
8 الصبح - لقاء مع مؤسسي "مجلة برايل" أول مجلة للمكفوفين مع الصحفيين أحمد المراغي وأحمد ابو هميلة -
كومان يستعيد ذكرياته مع إبراهيموفيتش وميدو في أياكس -
8 الصبح - الكاتب الصحفى أحمد الطاهري يكشف جدول أعمال الرئيس السيسى بعد لقاء الرئيس ترامب -
قتلى ومصابون في "هجوم بأسلحة كيميائية" في خان شيخون بشمال غرب سوريا -
دراسة: الدواء الوهمي علاجٌ للخيبات العاطفية -
طول فترة الرضاعة يؤدي إلى ارتفاع معدل الذكاء لدى الطفل -
«الصناعات الغذائية»: 6.7% انخفاضًا في السعر العالمي للقمح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

بالفيديو والصور..إغلاق باب التصويت وبدء الفرز بانتخابات المهندسين بالمنوفية‎

Google+ Print
بالفيديو والصور..إغلاق باب التصويت وبدء الفرز بانتخابات المهندسين بالمنوفية‎ بالفيديو والصور..إغلاق باب التصويت وبدء الفرز بانتخابات المهندسين بالمنوفية‎

بدء الفرز

أغلقت اللجنة المشرفة على إنتخابات نقابة المهندسين بالمنوفية باب التصويت فى تمام الساعة السادسة مساءا اليوم السبت ثانى أيام إنتخابات لإختيار نقيب للمهندسين ومجلس النقابة العامة ومجلس نقابة فرعية وسط إقبال ضعيف لم يتعدى 10 % من قبل ممن يحق لهم التصويت نحو 12 ألف عضو.

وأكد المستشار عبد الفضيل قنصوة رئيس اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات لنقابة المهندسين بالمنوفية أنه بدأت عمليات الفرز عقب إغلاق الصناديق مباشرة ومن المتوقع الانتهاء خلال ساعات وإرسال النتيجة اللجنة المركزية وإعلان نتيجة النقابة الفرعية .

يذكر ان إنتخابات المهندسين بالمنوفية يتنافس فيها 30 عضوا نقابيا لاختيار مجلس النقابة بين قائمتى ” القائمة الوطنية الموحدة ” و” تيار الاستقلال”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية

بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية

بالفيديو والصور .. السيسي يوجه صفعة شديدة للإخوان

بالفيديو والصور .. السيسي يوجه صفعة شديدة للإخوان

بالفيديو- أحمد موسى يرقص أمام البيت الأبيض احتفالًا بزيارة السيسي

بالفيديو- أحمد موسى يرقص أمام البيت الأبيض احتفالًا بزيارة السيسي

بالفيديو- محامي "طفلة البامبرز": الإعدام سيكون عقاب المتهم

بالفيديو- محامي "طفلة البامبرز": الإعدام سيكون عقاب المتهم