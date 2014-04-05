بالفيديو والصور..إغلاق باب التصويت وبدء الفرز بانتخابات المهندسين بالمنوفية‎

أغلقت اللجنة المشرفة على إنتخابات نقابة المهندسين بالمنوفية باب التصويت فى تمام الساعة السادسة مساءا اليوم السبت ثانى أيام إنتخابات لإختيار نقيب للمهندسين ومجلس النقابة العامة ومجلس نقابة فرعية وسط إقبال ضعيف لم يتعدى 10 % من قبل ممن يحق لهم التصويت نحو 12 ألف عضو.

وأكد المستشار عبد الفضيل قنصوة رئيس اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات لنقابة المهندسين بالمنوفية أنه بدأت عمليات الفرز عقب إغلاق الصناديق مباشرة ومن المتوقع الانتهاء خلال ساعات وإرسال النتيجة اللجنة المركزية وإعلان نتيجة النقابة الفرعية .

يذكر ان إنتخابات المهندسين بالمنوفية يتنافس فيها 30 عضوا نقابيا لاختيار مجلس النقابة بين قائمتى ” القائمة الوطنية الموحدة ” و” تيار الاستقلال”.