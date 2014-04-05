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ديل بوسكي يطالب بدعم رياضات المعاقين

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ديل بوسكي يطالب بدعم رياضات المعاقين ديل بوسكي يطالب بدعم رياضات المعاقين

ديل بوسكي

أعرب المدير الفني للمنتخب الإسباني، فيسنتي ديل بوسكي الوم عن فخره بالمشاركة في بطولة لكرة القدم للأطفال المعاقين بمدينة خائين، مطالبًا بضرورة الاستمرار في دعم هذه الأنشطة.

وصرح ديل بوسكي “يجب أن تعي كل الادارات أهمية دعم هذا النوع من المنافسات، وهو ما يعد خطوة للأمام في تطبيع ممارسة النشاطات الرياضية بالنسبة للمعاقين”.

وأضاف المدرب “رؤية هؤلاء الأطفال وهم يستمتعون مثل اليوم تؤكد أن أي جهد يبذل من أجل اقامة مثل هذه البطولات يستحق العناء”.

وتحمل هذه البطولة إسم “ألفارو ديل بوسكي” نجل المدير الفني للمنتخب الإسباني الذي يعاني من متلازمة داون.

وتأتي البطولة داخل اطار الأنشطة التي ينظمها مجلس بلدية كاربونيروس بمدينة خائين وحضرها مفوضة حكومة الأندلس للتعليم والثقافة والرياضة، لوسيانو ألونسو.

وكالات

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