إحالة أوراق ضابط لمفتي الجمهورية لاتهامة بقتل شخصين بقنا‎

قضت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار الدكتور جابر يوسف المراغي، وعضوية المستشارين محمد عزت مناع، وصفوت محمد هندي، وأمانة سر محمد عبد العزيز جمعة، وأبو المعارف سلام، بإحالة أوراق ضابط شرطة للمفتي، وتأجيل النطق بالحكم إلى 2 يونيو القادم، للحكم على متهمين آخرين، بتهمة قتل مندوب مبيعات، وسائق، لسرقة مبلغ مالي بنجع حمادي، وأخذ الرأي الشرعي لدار الإفتاء فى الحكم.

ترجع أحداث الواقعة إلى أكتوبر 2012 عندما تلقى مدير أمن قنا إخطارا بالعثور على جثتا (أحمد . ع . ح ) 27 سنة مندوب مبيعات و(عبد الله . س . ج ) 23 سنة سائق مقيمين بمحافظة سوهاج حيث تم تشكيل فريق بحث من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نجع حمادى وتبين أن وراء أرتكاب الجريمة كلا من “احمد.م.إ” عاطل ومقيم سوهاج، وتم ضبطه، وبمناقشته أعترف بإرتكابه الجريمة بمساعدة كل من “محمود. ا” ضابط بإدارة النجدة بسوهاج و”قللى. ع” عاطل، وذلك لسرقه 135 ألف جنيه كانت بحوزته المجنى عليهما، وذلك بمساعدة المجنى عليه الثانى، والذى قاموا بقتله خوفاً من كشف سرهم بعد أن دلهم على مكان المجنى عليه الأول، وساعدهم فى الوصول إليه فتم ضبط المتهمين التى أمرت النيابة بإحالتهما إلى محكمة جنايات نجع حمادى التى قضت بحكمها السابق فى القضية التى حملت رقم 7059 رقم جنايات نجع حمادى المقيدة برقم 744 لسنة 2013