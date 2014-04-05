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المتحدث العسكري: مقتل 4 والقبض على 36 وتدمير 8 أنفاق في مداهمات اليوم بالعريش

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المتحدث العسكري: مقتل 4 والقبض على 36 وتدمير 8 أنفاق في مداهمات اليوم بالعريش المتحدث العسكري: مقتل 4 والقبض على 36 وتدمير 8 أنفاق في مداهمات اليوم بالعريش

العقيد أحمد محمد علي-المتحدث العسكري

 

تمكنت عناصر إنفاذ القانون من الجيش والشرطة، صباح اليوم السبت، من مداهمة عدة بؤر إرهابية بمناطق ” قرية السلام – قرية الكاشف – منطقة المحاجر” بالعريش، كما تمكنت من مداهمةعدة بؤر في مناطق ” أبو طويلة – الجورة ” بالشيخ زويد، ومنطقة “جوزأبورعد ” برفح.

وأسفرت المداهمات -طبقًا لبيان رسمي للمتحدث العسكري على صفحته الرسمية لموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أسفرت عن مقتل 4 من العناصر التكفيرية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، أثناء قيامهم بمراقبة تحركات القوات والإبلاغ عنها.

كما تمكنت القوات من القبض على 36 فرد، منهم المدعو توفيق أبو مليح، أحد العناصر التكفيرية شديدة الخطورة، إلى جانب مجموعة من الأفراد المشتبه بهم، وجارى فحصهم أمنيًا.

وقد استطاعت القوات أيضًا ضبط  2 بندقية آلية بالخزن، و2 بندقية قناصة بالخزنة عيار 51 مم، رشاش كلاش عيار 51 مم، وكميات من الذخائر المتنوعة .

وأعلن المتحدث العسكري -في ذات البيان- أن قوات الأمن استطاعت إبطال مفعول عبوة ناسفة على أحد أجناب طريق منطقة المحاجر، كانت قد وضعت بغرض استهداف القوات، وضبط 20 كيلو من مادة الهيروين المخدر، كما تم العثور على مبلغ 10,140 جنية مصرى مخبأة داخل مخزن.

وفي ذات السياق، قال العقيد أحمد محمد علي، إنه قد تم حرق وتدمير 22 عشة، 3 مخازن، والتى تستخدمها العناصر الإرهابية كقواعد انطلاق، لتنفيذ هجماتها ضد عناصر الجيش والشرطة، وحرق وتدمير عربة، و27 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية أو أوراق .

وأوضح المتحدث في بيانه أنه قد تم تدمير 8 أنفاق بمناطق ” الحلوات – البرازيل – الصرصورية – كندا”.

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