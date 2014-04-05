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حرب التوكيلات بأسيوط مستمرة وتعطل بأحد أجهزة “التابليت” بالبداري‎

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حرب التوكيلات بأسيوط مستمرة وتعطل بأحد أجهزة “التابليت” بالبداري‎ حرب التوكيلات بأسيوط مستمرة وتعطل بأحد أجهزة “التابليت” بالبداري‎

أحد المواطنين يحرر التوكيلات -أرشيفية

تواصل مكاتب الشهر العقارى ، تلقى المواطنين الراغبين فى عمل توكيلات لمرشحى الرئاسة ومازال الصراع مستمرا بين مؤيدي حملة المشير عبدالفتاح ، وحمدين صباحي في جمع التوكيلات وحشد المواطنين بلغ الأمر بينهم إلى توجيه اتهامات لبعضهم البعض بشراء توكيلات من المواطنين.

وفى نفس السياق ، توقف العمل بأحد أجهزة الكمبيوتر بمكتب الشهر العقاري بالبداري ، ومنع دخول مندوبي المرشحين من التواجد داخل مكتب الشهر العقاري الموجود بكلية الآداب بعد تزايد مشاداتهم في جمع التوكيلات.

ومن جانبه قال مسئول بالشهر العقاري ، رفض ذكر إسمه ، إن جميع المكاتب تعمل بكامل طاقتها ، ولا صحة لما نشر حول توقف العمل بمكتب الشهر العقاري بكلية الأداب والمحكمة بسبب محاكمة 47 من جماعة الإخوان .

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