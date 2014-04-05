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إعادة فتح شارع الصهريج بعد إزالة التعديات الباعة الجائلين فى قنا

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إعادة فتح شارع الصهريج بعد إزالة التعديات الباعة الجائلين فى قنا إعادة فتح شارع الصهريج بعد إزالة التعديات الباعة الجائلين فى قنا

فتح الطريق

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا من إعادة فتح  شارع السهريج  بمدينة قنا بعد أن تم إغلاقه بسبب كثرة الباعة الجائلين والمحال التجارية  منذ  ثورة 25 يناير .

كانت حملة أمنية  بإشراف  اللواء عادل عبد العظيم  نائب مدير أمن قنا  قد شنت حملة لإزالة التعديات الواقعة  على شارع الصهريج من قبل الباعة الجائلين وتمكنت من إزالتها بعد الاستعانة بقوات من الأمن المركزي  لتأمين الإزالات وإعادة فتح الطريق الذي تم إغلاقه منذ ثورة 25 يناير  وتم تسيير حركة السيارات به  والسماح للسيارات الملاكي والتاكسي  مع استمرار تسيير سيارات السرفيس بشارع الجمهورية لتخفيف التكدس المروري  وتحرر محضر بالواقعة  وتولت النيابة التحقيق

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