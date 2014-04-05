“نظافة الكلية” و”زراعة الأشجار” فى معسكر الخدمة العامة لكلية الحقوق جنوب الوادي‎

قامت اليوم كلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي، بتنفيذ معسكر للخدمة العامة أمام الكلية، بحضور عدد كبير من طلاب الكلية من مراحلها المختلفة.

وأكد الطالب عبد المتعال إسماعيل، أنه تم زراعة 20 شجرة بالمعسكر، أمام الكلية، وقمنا بصيانة استراحة الكلية.

وأعرب الطالب عن سعادته بحضور الدكتور حماد مصطفى عزب عميد الكلية، والدكتور محمد يونس وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وقدم الطالب الشكر لإدارة رعاية الشباب بالكلية على جهودها الملموسة معنا.

وأضاف الطالب أننا لدينا الكثير من الأنشطة سنقوم بتقديمها خلال الأيام القادمة.