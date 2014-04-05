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بالفيديو - بتروجيت والإسماعيلي يتعثران .. وتجدد فرصة الزمالك

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بالفيديو - بتروجيت والإسماعيلي يتعثران .. وتجدد فرصة الزمالك بالفيديو - بتروجيت والإسماعيلي يتعثران .. وتجدد فرصة الزمالك

تعثر بتروجيت والإسماعيلي في مواجهاتهما بالجولة 15 للدوري الممتاز أمام وادي دجلة واتحاد الشرطة، وذلك يوم السبت بتعادلهما 1-1 بنفس النتيجة مما أدى لتجدد فرصة الزمالك في اللحاق والمنافسة على قمة المجموعة الثانية.

وكان الزمالك قد تعادل مع طلائع الجيش في مباراة الجولة نفسها، ويتبقى له مؤجلتين ستحسم نتائجها موقع الفريق الأبيض من التأهل للمربع الذهبي.

وتعادل بتروجيت 1-1 بعد تأخره بهدف سجله سعيد صلاح الدين المهاجم الإثيوبي في الدقيقة 69، وتعادل الفريق السويسي عن طريق مروان محسن في الدقيقة 78. (شاهد الهدفين)

بتلك النتيجة يرتفع رصيد بتروجيت للنقطة 26 في الصدارة، ويأتي دجلة ثالثا برصيد 19 نقطة.

أما الإسماعيلي فقد تقدم مبكرا عن طريق باشيرو عبدول في الدقيقة السابعة في أول ظهور له بقميص الدراويش.

وتعادل معروف يوسف في الدقيقة 85 لاتحاد الشرطة بهدف رفع رصيد فريقه للنقطة 17 في المرتبة السادسة متخطيا الزمالك صاحب المركز السابع. (شاهد الهدفين)

وبات الإسماعيلي وصيفا في موقعه برصيد 21 نقطة.

تلك النتائج في حال فوز الزمالك في مؤجلتيه يحتل الوصافة مباشرة.

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فيديو اليوم السابع

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