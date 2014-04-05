دجلة والشرطة يُجددا أمال الزمالك في الصعود بعد التعادل مع بتروجيت والإسماعيلي

تعثر بتروجيت والإسماعيلي في مواجهاتهما بالجولة 15 للدوري الممتاز أمام وادي دجلة واتحاد الشرطة، وذلك يوم السبت بتعادلهما 1-1 بنفس النتيجة مما أدى لتجدد فرصة الزمالك في اللحاق والمنافسة على قمة المجموعة الثانية.

وكان الزمالك قد تعادل مع طلائع الجيش في مباراة الجولة نفسها، ويتبقى له مؤجلتين ستحسم نتائجها موقع الفريق الأبيض من التأهل للمربع الذهبي.

وتعادل بتروجيت 1-1 بعد تأخره بهدف سجله سعيد صلاح الدين المهاجم الإثيوبي في الدقيقة 69، وتعادل الفريق السويسي عن طريق مروان محسن في الدقيقة 78.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد بتروجيت للنقطة 26 في الصدارة، ويأتي دجلة ثالثا برصيد 19 نقطة.

أما الإسماعيلي فقد تقدم مبكرا عن طريق باشيرو عبدول في الدقيقة السابعة في أول ظهور له بقميص الدراويش.

وتعادل معروف يوسف في الدقيقة 85 لاتحاد الشرطة بهدف رفع رصيد فريقه للنقطة 17 في المرتبة السادسة متخطيا الزمالك صاحب المركز السابع.

وبات الإسماعيلي وصيفا في موقعه برصيد 21 نقطة.

تلك النتائج في حال فوز الزمالك في مؤجلتيه يحتل الوصافة مباشرة.