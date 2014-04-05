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مؤتمر "الأوروبية للكبد" يخصص جلسة عن فيروس سى فى مصر

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مؤتمر "الأوروبية للكبد" يخصص جلسة عن فيروس سى فى مصر مؤتمر "الأوروبية للكبد" يخصص جلسة عن فيروس سى فى مصر

صرح الدكتور جمال عصمت، نائب رئيس جامعة القاهرة مستشار منظمة الصحة العالمية للفيروسات الكبدية عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، أنه سيتم تخصيص جلسة خاصة عن المشكلة الصحية الأولى فى وهى فيروس سى، على هامش مؤتمر الجمعية الأوروبية، لدراسة الجديد فى أمراض الكبد، والذى سيعقد فى لندن فى الفترة من 9 - 13 إبريل الجارى.

يأتى ذلك بالتنسيق مع اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية ومركز ترصد الأمراض المعدية بالولايات المتحدة الأمريكية، بحضور المنظمات العالمية مثل منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف ونخبة من أساتذة الكبد من جميع أنحاء العالم.

وقال إن الجلسة ستناقش الخطة الاستراتيجية التى تم وضعها لمكافحة الفيروسات الكبدية خلال الـ 5 سنوات القادمة، آخذًا فى الاعتبار أن الأدوية الحديثة سوف تصبح متاحة قريبًا فى مصر بأسعار مناسبة جدًا، وتهدف هذه الجلسة إلى التنسيق بين الجهود التى تبذل داخل مصر سواء من وزارة الصحة أو الهيئات الحكومية مع منظمات المجتمع المدنى بالتعاون مع الجهود العالمية، من أجل الوصول إلى السيطرة على مشكلة فيروس سى فى مصر والوصول إلى نسبة إصابة تصل إلى 2 % فقط بدلا من 14 % خلال الـ10 سنوات القادمة، مع الأخذ فى الاعتبار ضرورة التكامل بين برامج العلاج وبرامج مكافحة العدوى ومنع انتشار فيروس سى من المرضى إلى الأصحاء.

وأوضح أنه على مستوى الوقاية، هناك ثلاثة متطلبات رئيسية وهى ان يصبح نقل الدم داخل مصر آمنًا بالكامل بالمعايير المتعارف عليها عالميًا، بالإضافة لضرورة تشجيع إنتاج الحقن ذاتية التدمير وتعميمها للاستخدام بدلا من الحقن البلاستيكية المستخدمة حاليًا، بالإضافة لتطبيق المعايير العالمية لمكافحة العدوى داخل المستشفيات والمنشآت الصحية سواء كانت تابعة لوزارة الصحة أو التعليم العالى أو الجيش أو الشرطة وضرورة الرقابة على المستشفيات الخاصة والمستوصفات الأهلية، حتى لا تكون سببًا فى نقل العدوى .

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