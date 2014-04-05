وزير الرى ومحافظ القاهرة يتفقدان مصرف البلبيسى بمنطقة المرج

تفقد د.محمد عبد المطلب، وزير الرى، ود. جلال مصطفى سعيد، محافظ القاهرة مصرف البلبيسى بمنطقة المرج والقلج بالقليوبية لوضع حلول جذرية للقضاء على ارتفاع منسوب المياه به.

وأكد المحافظ أنه تم عقد عدة اجتماعات سابقة وتشكيل لجنة من وزارتى الرى والإسكان ومحافظتى القاهرة والقليوبية لتحديد أسباب ارتفاع منسوب المياه بالمصرف وتنفيذ التوصيات اللازمة للقضاء على المشكلة من جذورها.

وقال إنه تم وضع خطة عمل على المدى القصير والطويل، وبدأ العمل منذ اللحظة الأولى بتوجيه كراكات لتطهير المصرف وتكليف هيئة النظافة بالقاهرة ومحافظة القليوبية برفع التراكمات الناتجة عن إلقاء المواطنين مخلفاتهم بالمصرف الذى تحول إلى رشاح، كذلك قيام الأهالى بإلقاء الصرف الصحى عليه، وحالة ارتفاع منسوب المياه به ترتد المياه إلى داخل منازلهم، ولذا تم عمل تكليف الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بعمل مشروع كامل بتوصيل شبكات صرف صحى جديدة لكل المناطق المحرومة من خدمة الصرف الصحى المطلة عليه، وأغلبها تقع بنطاق محافظة القليوبية، وتحويل الصرف إلى محطة القلج، كما تم منح مهلة لإدارة المجزر الآلى بالمرج لتوفيق أوضاعه لإنشاء محطة معالجة لمخلفات المجزر قبل الصرف على المصرف، والتأكيد على محطة مستوى شركات مياه القاهرة بإنشاء محطة لمعالجة الروبة قبل صرفها على المصرف البلبيسى.

رافق الوزير والمحافظ فى جولتهما اللواء أحمد تيمور نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، ومحمد عبد الرحمن رئيس شركة القاهرة لمياه الشرب، ومنصور بدوى رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة، وسكرتير عام محافظة القليوبية ورئيس حى المرج، وعدد من قيادات المحافظة.