أخبار عاجلة

تفجير قطارات سان بطرسبيرج: المنفذ المشتبه به "من قرغيزستان" -
مصرع سيدة في انهيار منزل بالشرقية -
ننشر جداول امتحانات آخر العام لجميع صفوف النقل بالإسكندرية -
8 الصبح - لقاء مع مؤسسي "مجلة برايل" أول مجلة للمكفوفين مع الصحفيين أحمد المراغي وأحمد ابو هميلة -
كومان يستعيد ذكرياته مع إبراهيموفيتش وميدو في أياكس -
8 الصبح - الكاتب الصحفى أحمد الطاهري يكشف جدول أعمال الرئيس السيسى بعد لقاء الرئيس ترامب -
قتلى ومصابون في "هجوم بأسلحة كيميائية" في خان شيخون بشمال غرب سوريا -
دراسة: الدواء الوهمي علاجٌ للخيبات العاطفية -
طول فترة الرضاعة يؤدي إلى ارتفاع معدل الذكاء لدى الطفل -
«الصناعات الغذائية»: 6.7% انخفاضًا في السعر العالمي للقمح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزير الرى ومحافظ القاهرة يتفقدان مصرف البلبيسى بمنطقة المرج

Google+ Print

تفقد د.محمد عبد المطلب، وزير الرى، ود. جلال مصطفى سعيد، محافظ القاهرة مصرف البلبيسى بمنطقة المرج والقلج بالقليوبية لوضع حلول جذرية للقضاء على ارتفاع منسوب المياه به.

وأكد المحافظ أنه تم عقد عدة اجتماعات سابقة وتشكيل لجنة من وزارتى الرى والإسكان ومحافظتى القاهرة والقليوبية لتحديد أسباب ارتفاع منسوب المياه بالمصرف وتنفيذ التوصيات اللازمة للقضاء على المشكلة من جذورها.

وقال إنه تم وضع خطة عمل على المدى القصير والطويل، وبدأ العمل منذ اللحظة الأولى بتوجيه كراكات لتطهير المصرف وتكليف هيئة النظافة بالقاهرة ومحافظة القليوبية برفع التراكمات الناتجة عن إلقاء المواطنين مخلفاتهم بالمصرف الذى تحول إلى رشاح، كذلك قيام الأهالى بإلقاء الصرف الصحى عليه، وحالة ارتفاع منسوب المياه به ترتد المياه إلى داخل منازلهم، ولذا تم عمل تكليف الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بعمل مشروع كامل بتوصيل شبكات صرف صحى جديدة لكل المناطق المحرومة من خدمة الصرف الصحى المطلة عليه، وأغلبها تقع بنطاق محافظة القليوبية، وتحويل الصرف إلى محطة القلج، كما تم منح مهلة لإدارة المجزر الآلى بالمرج لتوفيق أوضاعه لإنشاء محطة معالجة لمخلفات المجزر قبل الصرف على المصرف، والتأكيد على محطة مستوى شركات مياه القاهرة بإنشاء محطة لمعالجة الروبة قبل صرفها على المصرف البلبيسى.

رافق الوزير والمحافظ فى جولتهما اللواء أحمد تيمور نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، ومحمد عبد الرحمن رئيس شركة القاهرة لمياه الشرب، ومنصور بدوى رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة، وسكرتير عام محافظة القليوبية ورئيس حى المرج، وعدد من قيادات المحافظة.

1.jpg

G534025efd64ca.jpg

G534025f064491.jpg

G534025f0c8244.jpg

G534025f130885.jpg

G534025f166010.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365