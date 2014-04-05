المفتى يتوجه إلى مسقط لحضور ندوة "تطور العلوم الفقهية"

توجه مفتى الديار المصرية الدكتور شوقى علام اليوم السبت على رأس وفد إلى مسقط، فى زيارة لسلطنة عمان تستغرق خمسة أيام، يشارك خلالها فى فعاليات الدورة الـ 13 لندوة "تطور العلوم الفقهية" التى تبدأ غدا الأحد ولمدة أربعة أيام، وتناقش عددا من القضايا من بينها الرؤية الفقهية حول إعلان الاستقلال الأمريكى والإعلان الفرنسى.

يرافق المفتى عددا من علماء الأزهر الشريف من بينهم الدكتور على جمعة مفتى مصر السابق والدكتور مجدى عاشور المستشار الأكاديمى لمفتى مصر، حيث غادروا على متن طائرة خاصة .

وصرحت مصادر مسئولة بدار الإفتاء المصرية، بأن الندوة تنظمها وزارة الأوقاف والشئون الدينية العمانية بمشاركة نخبة من علماء الأمة الإسلامية من مختلف أنحاء العالم، والذين يمثلون صفوة المفكرين فى مجال العلوم الفقهية، وتهدف الندوة إلى نشر الفكر الإسلامى المستنير من أجل اجتهاد رصين يخدم الإنسانية، ويقارب أممها ويجمع كلمتها نحو السلام والحق والخير .

وقالت المصادر إن الندوة تعقد فى دورتها الـ 13 تحت عنوان "الفقه الإسلامى المشترك الإنسانى والمصالح"، وتناقش أوراق العمل والتى تبلغ 68 ورقة، والقيم القرآنية فى مجال الفقه وأصوله والعدل والرحمة والآثار الفقهية والمساواة فى المواثيق الدولية من منظور إسلامى، ومؤسسات العدل فى الإسلام وحقوق المحاربين فى الفقه، وحقوق الطفل فى القرآن الكريم ومقاصد الشريعة الإسلامية والرؤية الفقهية حول إعلان الاستقلال الأمريكى والإعلان الفرنسى.