الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا صحوا على أغلب المناطق وغائما جزئيا أحيانا شرقا والرياح نشطة السرعة وقوية أحيانا على البحر غربا نهارا تكون مثيرة للغبار ولبعض الأتربة أحيانا على المناطق المكشوفة نهارا وتخف سرعة الرياح تدريجيا في المساء والليل وتزداد الرطوبة النسبية على المناطق الداخلية والساحلية مع فرصة تشكل الضباب خاصة غربا.

الرياح .. شمالية غربية / 20 - 40 كم /ساعة تصل 55 كم/ساعة فوق البحر والمناطق المكشوفة تصبح شمالية غربية - شمالية شرقية 12 - 26/35 كم/ساعة بوجه عام خلال الليل وصباح الغد.

البحر .. مضطرب الى متوسط ليلا وصباح الغد ويبلغ ارتفاع الموج من 2 الى 4 و5 اقدام قرب الساحل يقل الى قدم وثلاثة أقدام ليلا ومن 6 الى 8 اقدام بالعمق يقل الى قدمين وأربعة وخمسة أقدام ليلا وصباح الغد .

ويبلغ أعلى مستوى للمد عند الساعة السادسة و 11 دقيقة مساء وأدنى مستوى للجزر عند الساعة الحادية عشرة و27 دقيقة صباحا وعند الساعة العاشرة و 33 دقيقة مساء.



> درجات الحرارة نسب الرطوبة

المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا



>أبوظبي 30 18 80 25 .

> دبي 29 19 90 30 .

> الشارقة 30 17 85 30.

> عجمان 31 19 80 30 .

> أم القيوين 30 20 85 30 .

> رأس الخيمة 32 20 85 30 .

> الفجيرة 29 22 70 25 .

> العين 30 19 75 25 .

> ليوا 33 19 85 30 .

> الرويس 30 20 90 35 .

> السلع 30 19 85 30.

> دلما 29 20 90 40 .

> طنب الكبرى 29 22 85 45 .

> طنب الصغرى 29 22 85 45 .

> أبوموسى 30 23 80 40.

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