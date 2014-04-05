معرض دبي للإنجازات الحكومية 8 أبريل تحت شعار "حكومة محلية - إنجازات عالمية"

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي- رعاه الله-، أطلق برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي فعاليات معرض دبي للإنجازات الحكومية في دورته الثانية تحت شعار "حكومة محلية - إنجازات عالمية".

ويمتد المعرض في الفترة ما بين 8 – 10 أبريل 2014، بمركز دبي التجاري العالمي.

ويعقد هذا المعرض بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد وبالتزامن مع انعقاد الدورة الرابعة لملتقى الاستثمار السنوي 2014، وهو الحدث الإقليمي البارز الذي يركز في دورته الحالية على تعزيز الإستثمار الأجنبي المباشر والطرق الناجحة في جذب المستثمرين إلى مختلف القطاعات الإقتصادية في دولة الإمارات ومنطقة الخليج على وجه العموم.

ويتميز معرض دبي للإنجازات الحكومية بفرادته في العالم حيث يعتبر مبادرة حكومية حديثة تستقطب الهيئات والدوائر والمؤسسات الحكومية المحلية في دبي لتشارك بعرض انجازاتها العملية ومبادراتها ومشاريعها التطويرية وخدماتها المتميزة لجميع المعنيين. ويساهم هذا المعرض في تحقيق رؤية الإمارات 2021 الخاصة بالتميز على الصعيد الدولي، حيث يأتي ذلك من خلال عرض الإنجازات الحكومية في إمارة دبي والتكامل فيما بينها لتعزيز رؤيتها بتقديم أفضل الخدمات النوعية للمتعاملين من مؤسسات وأفراد على حد سواء.

ويرعى المعرض في دورته الحالية كل من بلدية دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي، كما يشارك فيه العديد من الدوائر الحكومية الأخرى في الإمارة منها دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، والقيادة العامة لشرطة دبي، ومحاكم دبي، والنيابة العامة، بالإضافة إلى هيئة الطرق والمواصلات، ومجلس دبي الإقتصادي، والمدينة العالمية للخدمات الإنسانية، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان.

وفي هذا الصدد، قال سعادة عبدالله الشيباني، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ورئيس برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز: "ينظم هذا المعرض تنفيذاً لتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي- رعاه الله-، حيث يأتي هذا المعرض ليوفر منصة مثالية للدوائر الحكومية للتعاون والتواصل فيما بينها من خلال استعراض المشاريع والمبادرات والخدمات المستحدثة والمقدمة للمتعاملين".

وأضاف الشيباني: "نهدف من خلال هذا المعرض إلى تسليط الضوء على الجهود التي تبذلها حكومة دبي بكافة قطاعاتها لتأمين حياة أكثر راحةً وسعادة لمجتمع الإمارة. ونفخر بأن يكون هذا المعرض نقطة اللقاء التي يتم من خلالها تعريف المجتمع المحلي والدولي بإنجازات دوائر حكومة دبي، وتعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية، وخلق فرص جديدة لتطوير الأداء المشترك، وتحفيز وتشجيع الممارسات المتميزة على المستوى المؤسسي والفردي، إضافة إلى تحقيق إدارة المعرفة المؤسسية على مستوى حكومة دبي".

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