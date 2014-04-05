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26 طن مخلفات «الإخوان» في اشتباكات ومظاهرات الجمعة

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رفعت الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، السبت، 26 طن مخلفات ناتجة عن الاشتباكات والمظاهرات التى قام بها أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، الجمعة الماضي، منها 8 أطنان مخلفات طوب وكسر بلاط وكاوتش محروق من حي عين شمس بمناطق مزلقان عين شمس ومتحف المطرية والمرج، وهو أقل معدل حققته خلال الأسابيع الماضية.

كما رفعت الهيئة حوالي 6 أطنان مخلفات الاشتباكات من منطقة حي مدينة نصر شرق بمناطق محيط مسجد السلام وشارع حسين ذاكر ومحيط المدينة الجامعية لطلاب الأزهر وشارع الخليفة القائد .

كما تم رفع 4 أطنان مخلفات من منطقة حي الشرابية ونفق أحمد بدوي، للمرة الأولى، حيث لم تشهد هذه المناطق مظاهرات للجماعة.

وفي حلوان تم رفع حوالي 4 أطنان نواتج الاشتباكات من مناطق عرب الوالدة والشارع الغربي وشارع رايل،وفي المعادي تم رفع حوالي 4 أطنان مخلفات الاِشبتاكات من منطقة عرب المعادي وميدان سوارس .

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