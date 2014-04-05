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ندوة عن كيفية مكافحة سوسة النخيل بالشرقية

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جانب من الندوة

جانب من الندوة

شهد اليوم السبت و برئاسة دكتور محمد عسران  وكيل وزارة الزراعة بالشرقية،  ندوة عن كيفية إستخدام جهاز حقن النخيل لعلاج السوسة الحمراء ، لتوعية الزراعين بكيفية المكافحة والحفاظ على إنتاجية النخيل .

كانت الندوة بحضور المهندس علاء عفيفى، مدير عام الزارعة ، والمهندس محمد جميل مدير المكافحه بالمديرية ، والمهندس أحمد رضا عبد الرحمن مدير المكتب الفنى .

بدأت الندوة  بمحاضرة الدكتور عاطف عليوه ، والتى كانت عن كيفية إستخدام هذا الجهاز .. وبحضور المهندس أحمد حسن  مسئول السوسة بالمديرية وبعض المسئولين  بالإدارات الزراعية.

يعتبر سوسة النخيل الحمراء من أخطر الآفات الحشرية التي تهاجم النخيل ، وتعد صحة النبات والعمليات الزراعية مكونات هامة في برامج المكافحة المتكاملة لسوسة النخيل الحمراء.

سوسة النخل

سوسة النخل

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