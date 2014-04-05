ندوة عن كيفية مكافحة سوسة النخيل بالشرقية

شهد اليوم السبت و برئاسة دكتور محمد عسران وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، ندوة عن كيفية إستخدام جهاز حقن النخيل لعلاج السوسة الحمراء ، لتوعية الزراعين بكيفية المكافحة والحفاظ على إنتاجية النخيل .

كانت الندوة بحضور المهندس علاء عفيفى، مدير عام الزارعة ، والمهندس محمد جميل مدير المكافحه بالمديرية ، والمهندس أحمد رضا عبد الرحمن مدير المكتب الفنى .

بدأت الندوة بمحاضرة الدكتور عاطف عليوه ، والتى كانت عن كيفية إستخدام هذا الجهاز .. وبحضور المهندس أحمد حسن مسئول السوسة بالمديرية وبعض المسئولين بالإدارات الزراعية.

يعتبر سوسة النخيل الحمراء من أخطر الآفات الحشرية التي تهاجم النخيل ، وتعد صحة النبات والعمليات الزراعية مكونات هامة في برامج المكافحة المتكاملة لسوسة النخيل الحمراء.