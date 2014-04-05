تقارير- مدافع ساوثمبتون على رادار ريال مدريد

/أ ش أ/ يسعى نادي ريال مدريد الإسباني لضم مدافع أيسر يكون بديلا للبرتغالي فابيو كوينتراو الذي يبدو قريبا من مغادرة النادي الملكي في نهاية الموسم ويضع عينه على لوك شو وجويليرم سيجويرا.

وذكرت صحيفة ماركا اليوم السبت أن النادي الملكي ظل يتابع سيجويرا وكان اللاعب البرازيلي على وشك الانضمام لريال مدريد في آخر أيام الانتقالات الصيفية ولم يتأكد انضمامه لبنفيكا البرتغالي حتى آخر لحظة في مقابل الاستغناء عن كوينتراو.

وأضافت الصحيفة أن لوك شو يمثل بديلا آخر على الرغم من أن اللاعب الإنجليزي أقل حظوظا، غير أن لاعب ساوثامبتون ذو الـ18 عاما انضم بالفعل لمنتخب إنجلترا وربما حتى يتم اختياره في صفوف المنتخب بنهائيات كأس العالم القادمة ويعد من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الإنجليزية.

يذكر أن لوك شو قد دخل على رادار الأندية الإنجليزية الكبرى مثل تشيلسي الذي يسعى هو الآخر لضمه كبديل لأشلي كول.