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مويس يؤكد تحسن حالة فان بيرسي

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مويس يؤكد تحسن حالة فان بيرسي مويس يؤكد تحسن حالة فان بيرسي

/أ ش أ/ أكد ديفيد مويس المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد أن نجم الفريق الهولندي المصاب روبن فان بيرسي في طريقه للعودة للملاعب قبل نهاية الموسم.

كان قد تقرر غياب فان بيرسي لستة أسابيع بعد إصابة في الركبة لحقت به أثناء مباراة يونايتد التي حقق فيها الفوز 3-0 على أوليمبياكوس اليوناني في إياب دور الستة عشر لدوري الأبطال الأوروبي.

ومنذ ذلك الحين غاب اللاعب عن مباريات فريقه أمام وست هام ومانشستر سيتي وأستون فيلا في الدورى وبايرن ميونيخ في ذهاب دور الثمانية للبطولة الأوروبية.

غير أن مويس قال للصحفيين أن فان بيرسي يتعافى بشكل طيب من إصابته وأضاف "روبن يتلقى العلاج في هولندا ونحن نتلقى تقريرا يوميا عن حالته وهو أفضل من ذي قبل".

واوضح أنه تتم مراقبة حالة اللاعب وأعرب عن أمله في إمكانية عودته للمشاركة في المباريات قبل نهاية الموسم.

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