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مدرب إيفرتون يصطحب ظهيره للتعلم من فيليب لام

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مدرب إيفرتون يصطحب ظهيره للتعلم من فيليب لام مدرب إيفرتون يصطحب ظهيره للتعلم من فيليب لام

كشف روبرتو مارتينيز المدير الفني لإيفرتون عن اصطحابه لظهيره الأيسر لايتون باينتس لمشاهدة مباراة مانشستر يونايتد أمام بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا على ملعب أولد ترافورد لمتابعة فيليب لام قائد البافاري.

وانتهت المباراة بالتعادل 1-1.

وكشف مدرب إيفرتون عن أنه اصطحب ظهيره صاحب الـ29 عاما لمتابعة فيليب لام، من أجل تحويل باينتس إلى مركز وسط الملعب.

وقال مارتينيز للصحفيين: "أنا دائما اعتقد أن باينتس يمكن أن يتحول لأداء دور فيليب لام، ليس هذا الموسم ولكن في المواسم المقبلة".

وتابع "أردنا أن نشاهد لام في الملعب لأنك عندما تشاهد لاعبا في التليفزيون فالصورة تنقله عندما يمتلك الكرة فقط، لقد كان من الجيد له أن يشاهد لاعبا يستطيع أن يصبح في مستواه وأفضل".

لام يلعب في مركز الظهير الأيسر أو الأيمن، ولكنه انتقل إلى وسط الملعب مع قدوم جوسيب جوارديولا لتدريب الفريق البافاري.

وأضاف مارتينيز "واثق من قدرة لايتون على مواجهة هذا التحدي، فمن الناحية البدنية هو مناسب للعب هذا الدور، ويستطيع أن يكون أفضل في وسط الملعب عن مركزه الأصلي".

وأتم "هذا مهم على التوازن الدفاعي، فلايتون مر بالعديد من الخبرات المتعددة كلاعب، ووجد دائما الطريقة للتعامل مع التحديات التي تواجهه في مسيرته".

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