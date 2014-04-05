طريقة تحضير كعكة جوز الهند

المقادير:

- بياض 3 بيضات

- 60 غراماً من السكر

- 15 غراماً من الطحين العادي

- 50 غراماً من شرائح جوز الهند

- 3 غرامات من «البايكنغ باودر»

لكريما الفستق:

- 12 غراماً من الشوكولاتة بنكهة الفانيليا

- 12 غراماً من معجون الفستق

- 12 غراماً من الكريما السائلة

- 3 غرامات من الجيلاتين

- 50 غراماً من القشدة الطازجة

طريقة التحضير:

1- لإعداد الكعكة: يخلط بياض البيض والسكر جيداً، حتى يتشكّل خليط دسم. ثم، يخلط الطحين وجوز الهند و«البايكنغ باودر» على حدة، ويضاف هذا الأخير إلى بياض البيض وجوز الهند. وتخلط جميع المكونات جيداً، حتى تماسكها.

2 -ثم، يسكب هذا الخليط في صينيّة معدنية مقاومة للصدأ، توضع في الفرن على حرارة 180 درجة مئوية، لـ10 دقائق.

3- لإعداد كريما الفستق: توضع الشوكولاتة ومعجون الفستق والكريما السائلة والجيلاتين في وعاء يعلو آخر يحتوي على ماء ساخن على النار، من أجل تذويب المكوّنات.

4- تخفق القشدة، وتضاف إلى المكوّنات التي باتت سائلة. ويحفظ هذا الخليط في الثلاجة، لساعة. ثم، يخلط يدوياً.

5- تلفّ الكعكة بعد أن تُحشى بفستق الكريما، وتزيّن بجوز الهند. وتوضع في الثلاجة، لـ5 ساعات. وتقدّم، مع حوالي 10 غرامات من العسل الأسود.

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