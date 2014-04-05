رئيس برشلونة: أجريت محادثة ودية مع بلاتر

برشلونة، (إفي): أكد رئيس نادي برشلونة، جوزيب ماريا بارتوميو أنه أجرى محادثة "ودية" مع جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مجددا ثقته "الكاملة" في المدير الرياضي للنادي الكتالوني، أندوني زوبيزاريتا.

وقال بارتوميو، في تصريحات لقناة (برشلونة) التليفزيونية خلال الادلاء بصوته في الاستفتاء على تجديد الكامب نو، "لقد تمكنت من الحديث مع جوزيف بلاتر، وأجرينا محادثة ودية"، وذلك بعد القرار الذي اتخذه الاتحاد بحرمان النادي الكتالوني من التعاقد مع لاعبين محليين أو أجانب لمدة عام.

كانت اللجنة التأديبية بالاتحاد الدولي قد قررت منع البرسا من التعاقد مع لاعبين جدد لمدة عام لمخالفات متعلقة بضم لاعبين لم تصل أعمارهم إلى 18 عاما، القضية التي تشمل 12 لاعبا.

وتشير تقارير اخبارية إلى أن أبرز اللاعبين في قائمة "المخالفات" التي ارتكبها البرسا في هذا الصدد اللاعب الكوري الجنوبي لي سيونج وو (16 عاما) وكان السبب وراء التحقيق الذي فتحه الاتحاد الدولي.

كما تضم القائمة الكوريين بايك سيونج هو وجان جيولهي، اضافة إلى الفرنسي شيندري والنيجيري أديكاني والكاميروني سوسيا.

وعلى صعيد آخر، قال بارتوميو "نثق في زوبيزاريتا. نحن سعداء للغاية معه. يمتد تعاقده حتى 2016 وأتمنى أن يستمر سنوات طويلة في النادي لأنه عنصر هام للغاية"، وذلك بعد الأنباء التي ترددت حول استقالته.

كان برشلونة قد نفى استقالة زوبيزاريتا، على خلفية عقوبة (فيفا)، بمنع الفريق من إجراء صفقات لمدة عام.

وتأتي الشائعات وسط اتهامات لزوبيزاريتا بأنه المتسبب في المخالفات بالتعاقدات للاعبين دون السن القانوني، ما تسبب في معاقبة النادي الكتالوني من جانب الفيفا.