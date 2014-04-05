مهاجم الترجي يعادل رقم رونالدو في الأهداف الدولية عام 2014

/أ ش أ/ حقق مهاجم الترجي التونسي هيثم الجويني، نفس رقم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الخاص بالأهداف المسجلة في المسابقات القارية والدولية في سنة 2014.

واحتل قائد المنتخب الأولمبي التونسي المرتبة الثانية في الترتيب الصادر على الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم برصيد 6 أهداف سجلهم كلهم في مسابقة رابطة الأبطال الإفريقية إلى جانب نجم “الميرينجي” و الزيمبابوي كوداكواشي ماشارو و التنزاني مريشو نغاسا و الفيتنامي نغاين فان شايت.

ورغم خروج فريقه الرجاء البيضاوي من أمجد الكؤوس الإفريقية، حافظ المغربي محسن ياجور على مرتبته الأولى في هذا الترتيب برصيد سبعة أهداف.