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مهاجم الترجي يعادل رقم رونالدو في الأهداف الدولية عام 2014

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مهاجم الترجي يعادل رقم رونالدو في الأهداف الدولية عام 2014 مهاجم الترجي يعادل رقم رونالدو في الأهداف الدولية عام 2014

/أ ش أ/ حقق مهاجم الترجي التونسي هيثم الجويني، نفس رقم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الخاص بالأهداف المسجلة في المسابقات القارية والدولية في سنة 2014.

واحتل قائد الأولمبي التونسي المرتبة الثانية في الترتيب الصادر على الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم برصيد 6 أهداف سجلهم كلهم في مسابقة رابطة الأبطال الإفريقية إلى جانب نجم “الميرينجي” و الزيمبابوي كوداكواشي ماشارو و التنزاني مريشو نغاسا و الفيتنامي نغاين فان شايت.

ورغم خروج فريقه الرجاء البيضاوي من أمجد الكؤوس الإفريقية، حافظ المغربي محسن ياجور على مرتبته الأولى في هذا الترتيب برصيد سبعة أهداف.

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