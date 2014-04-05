صحيفة - روما يسعى لضم أستوري

/أ ش أ/ يستأنف ناديا روما وكالياري محادثاتهما بشأن انتقال ديفيد أستوري مدافع كاليارى إلى نادي العاصمة الإيطالية وذلك على هامش اللقاء الذي يجمع بينهما غدا الأحد في إطار مباريات الدوري الإيطالي.

وتربط علاقة طيبة بين الناديين بدت متجلية في انتقال راديا نينجولان من كالياري إلى روما في انتقالات يناير الماضي.

وذكرت صحيفة جازيتا ديللو سبورت أنه ربما تستأنف المحادثات بين الناديين بشأن انتقال المدافع البالغ من العمر 27 عاما.

يذكر أن أستوري شارك في 28 مباراة الموسم الحالي بقميص كالياري وصنع هدفين، ويلعب أستوري في صفوف كالياري منذ عام 2008 بعد انتقاله من ميلان مقابل 3 ملايين يورو.