صور نادرة لـمارلين مونرو تنشر للمرة الأولى

عرضت صور نادرة، للمرة الأولى، للنجمة العالمية Marilyn Monroe بالأبيض والأسود، وهي تقوم برفع الأوزان وتُمارس الرياضة.

وقد التقطت هذه الصور قبل أن يسطع نجم Monroe في فيلم "Gentlemen Prefer Blondes"، والتقطها المصوّر Phillipe Halsam لصالح مجلة "LIFE". وقد ظهرت النجمة على غلاف تلك المجلة حينها، وهي ترتدي فستاناً أبيض ضيّقاً، فيما لم تُنشر الصور الخاصّة بتمارينها الرياضية اليوميّة حينها، وبقيت غير مستخدمة، ورآها قليلٌ من الناس.

وتُظهر هذه الصور جديّة Monroe، المرأة الأكثر إثارة بين نجمات هوليوود القدامى، وهي تقوم بحركات رياضية "عسكرية"، كما تظهرها صور أخرى، من نفس جلسة التصوير، وهي ترتاح مستلقية على الأرض ومبتسمة.

وتشير شقة Monroe المتواضعة التي كانت تقع في ضواحي "لوس أنجلوس" إلى أنّ النجمة لم تكن جذابة فقط، بل متواضعة. وفي هذا السياق، قال Halsam: "ما أدهشني في غرفة جلوسها كان نضالها الواضح لتطوير الذات".

كما ذكر Phillipe Halsam أنّ النجمة Marilyn Monroe قالت له حينها أنها تمضي كلّ صباح 10 دقائق في ممارسة رياضة رفع الأثقال الصغيرة لتقوية الجزء الأعلى من جسدها، إلا أنها ليست مهووسة باللياقة.

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