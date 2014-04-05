ارتفاع عدد ضحايا اشتباكات قبيلتى “الهلايل والنوبيين” بأسوان إلى 21 قتيل

ارتفع عدد قتلى الاشتباكات بين قبيلتى “الهلايل” والنوبيين” بأسوان إلى 21 قتيل.

وكانت اشتباكات دامية وقعت بين قبيلتى “الهلايل” و”النزبيين” بعد ظهر أمس وأسفرت عن مصرع 3 وإصابة 12 آخرين، وتجددت الاشتباكات فجر اليوم وارتفع عدد القتلى إلى 18 قتيل و31 مصاب، ومنذ ساعة تجددت الاشتباكات مرة ثالثة وارتفع عدد القتلى إلى 21 قتيل.

ومازالت قوات الأمن تحاول السيطرة على الموقف، وقام اللواء مصطفى يسرى، محافظ أسوان بالاتصال بالفريق أول صدقى صبحى، وزير الدفاع وطالبه بانزال قوات من الجيش لمساعدة الشرطة فى السيطرة على الموقف ومنع تجدد الاشتباكات.