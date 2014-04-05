محافظ الجيزة : 117 مليون جنيه لرصف الطرق وتحسين البيئة بالمحافظة

تنفذ محافظة الجيزة خطة عاجلة لرصف الطرق وتحسين البيئة بمراكز ومدن وأحياء المحافظة باعتمادات 117 مليون جنيه وبلغت نسبة تنفيذ المشروعات 65 % وفقا للتقرير الذى تلقاه الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة.

وقال المحافظ فى تصريحات له اليوم إن مشروعات تحسين البيئة تشمل استكمال تغطية ترعة المنصورية وتغطية ترعة كرداسة بكفر غطاطى وشراء معدات نظافة جديدة لرفع كفاءة العمل بهيئة النظافة كما يجرى تنفيذ 9 مشروعات فى رصف الطرق باعتمادات 75 مليون جنيه لرصف العديد من المحاور المهمة منها المريوطية والمنصورية إضافة إلى رصف الشوارع الداخلية بعزبة المفتى ومربع ذكى مطر وترعة السواحل.

وأكد عبدالرحمن أن الخطة تشمل رصف شوارع وحوارى ضيقة ببلاط إنترلوك لتيسير حركة المواطنين ورفع مستوى النظافة والتخلص من الأتربة وسهولة حركة المقيمين بهذه الشوارع خاصة بعد هطول الأمطار.

فى غضون ذلك، انتهى حى العجوزة من رصف 24 شارعا بأرض اللواء ببلاط الإنترلوك بتكلفة 1.5 مليون جنيه .

كما تم إجراء ترميمات لـ 28 شارعا آخر أهمها شهاب وعبد المنعم رياض ووادى النيل وفوزى رماح والمتحف الزراعى والفرات.

وقال اللواء أحمد عبد الرحيم رئيس حى العجوزة إنه تم تنفيذ حملة لإزالة العبارات المسيئة من أسوار المدارس والمبانى الحكومية وشملت الأعمال مطالع ومنازل كوبرى 15 مايو وسور مستشفى العجوزة والشوارع الرئيسية .

وأضاف رئيس حى العجوزة أنه تم عمل حملات نظافة مكثفة على الشوارع الداخلية شملت 34 شارعا منها شارع محمود خليل الحصرى والمتحف الزراعى والمراغى وعبد المنعم رياض والسودان والجزائر وتم نظافة أنفاق المشاة بـ 3 شوارع وهى أنفاق 15 مايو ووادى النيل بشارع 26 يوليو.

وأوضح رئيس حى العجوزة أنه تم نظافة كبارى المشاة لـ 4 شوارع هى 26 يوليو وكوبرى أحمد عرابى وكوبرى 6 أكتوبر ) وتم رفع كافة مخلفات المبانى والأتربة بميدان بن خلدون وشارع الرشيد مع العلمين وشارع السودان مع شارع التعاون ورفع المخلفات بجوار المدارس مما ساعد على رفع كفاءة منظومة النظافة على ثلاث ورديات لجميع شوارع الحى وبمعدات الحى فى الفترة الصباحية والمسائية والليلية بجانب معدات الهيئة العامة للنظافة.

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