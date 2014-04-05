ضبط مصنع تعبئة مياه معدنية غير مرخص بشرم الشيخ

قامت شرطة شرم الشيخ، بضبط مصنع تعبئة مياه معدنية بمنطقة الرويسات يبيع مياه معبأة في زجاجات وتحمل علامات تجارية مزيفه للمواطنين بشرم الشيخ.

تلقى اللواء محمود الحفناوي ،مدير أمن جنوب سيناء ،بلاغ من شركة” أكوا باريس” للمياه المعدنية باستغلال أسمها من قبل البعض وقياهم بتسويق وتوزيع مياه عادية من الأبار على أنها مياه معدنية وتحمل شعار شركتهم.

> وقام مدير الأمن ،فور تلقى البلاغ ،بتكليف كل من العقيد أحمد عبد العزيز، مأمور قسم شرطة شرم الشيخ و الرائد مصطفى علوان، رئيس المباحث والنقيب أحمد عصام ،معاون المباحث بالبحث وضبط صاحب المصنع الذى يبيع مياه أبار على أنها معدنيه.

> و توصلت الشرطة، بعد التحريات ،إلى المصنع ،حيث قامت بضبط كميات المياه الغير مطابقة لمواصفات المياه الصحية ،بالإضافة لضبط سيارة توزيع مياه بحي الهضبة وهى تقوم بتوزيع زجاجات المياه الغير صحية ، وأرشد السائق على مكان المصنع بمنطقة الرويسات والذى ضبط به 2000 استيكر و1500 زجاجة مياه لمياه أبار على أنها معدنيه .

> وقد تم تحرير محضر بالواقعة رقم3242 جنح شرم الشيخ ،و تم إحالة المتهمين للنيابة العامة التي قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.