النجمات يودّعن الجينز لإطلالات أكثر أناقة

لا غنى لكلّ سيدة عن بنطلون جينز، يُناسب شكل جسمها، لترتديه في إطلالاتها اليومية، فتحصل على لوك عملي أنيق. ولكننا لاحظنا، في الفترة الأخيرة، أنّ نجمات هوليوود رغبن عن الجينز في بنطلونات جميلة ذات خامات مريحة وطبعات مميّزة، أضافت نوعاً من الفخامة والجمال إلى إطلالات الكاجوال اليوميّة.

يُمكننا القول بأنّ اللونين الأبيض والأسود هما أكثر الألوان انتشاراً في هذا النوع من البنطلونات. وقد شاهدناهما بكثرة لدى النجمات الشهيرات في هوليوود، ومنهن النجمة Gwen Stefani وKourtney Kardashian، بالإضافة إلى الممثلة الجميلة Kate Beckinsale.

ظهرت النجمة Miley Cyrus في إحدى إطلالاتها بلوك عملي أنيق، حيث نسّقت قميصاً أبيض عادياً مع بنطلون أسود واسع يميّزة خط جانبي باللون الأصفر. أمّا عارضة الأزياء الأسترالية Miranda Kerr فقد اختارت أن تنسّق قميصها الأبيض مع بنطلون مريح باللونين البيج والأسود، ولتُكمل اللوك بحذاء أزرق جميل.

العارضة Cara Delevingne هي ملكة الإطلالات اليومية غير المتكلّفة. وقد اختارت هذا النوع من البنطلونات المريحة في إطلالات مختلفة، اخترنا منها "لوك" عصرياً مريحاً، ارتدته في أحد المهرجانات الموسيقيّة، وحوى بنطلوناً مزيّناً بطبعات جميلة، وقد نسّقته مع قميص أبيض وجاكيت جلدي. كما أعجبنا بإطلالة Diane Kruger الجميلة بقميص قصير مع بنطلون ذي ألوان جميلة.

شاهدي معنا كيف استبدلت النجمات بنطلونات الجينز بأخرى أكثر جمالاً وأناقة.

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