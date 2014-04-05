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H&M تطلق مجموعة Conscious Collections لصيف 2014

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H&M تطلق مجموعة Conscious Collections لصيف 2014 H&M تطلق مجموعة Conscious Collections لصيف 2014

أطلقت سلسلة محلات H&M السويدية مجموعة حصرية، حملت اسم Conscious Exclusive Collection. ما يميّز هذه المجموعة أنها صنعت كلياً من موادّ أُعيد تدويرها وموادّ صديقة للبيئة. وقد تنوعت التصميمات ما بين فساتين السهرات الناعمة والأزياء اليومية ذات الطبعات والتصميمات العملية .
اختيرت عارضة الأزياء Amber Valletta الوجه الإعلاني لهذه المجموعة. وقد ظهرت متألقة بتصميمات مختلفة منها، في عدة مناسبات. ومن المقرّر أن تطلق هذه المجموعة في يوم 10 أبريل/نيسان في محلات معيّنة في العالم، وفي 3 فروع في ، وهي: فرع شارع التحلية في جدة، وفرع شارع العليا العام، وفرع المملكة مول في الرياض.

شاهدي معنا ماذا قدمت محلات H&M في هذا المجموعة وأخبرينا برأيك.

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سيدتي

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