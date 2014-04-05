إدوارد أرصوني يدعم أناقة المرأة في شتاء 2015

في أحدث مجموعة له لموسم خريف وشتاء 2015، حرص المصمم إدوارد أرصوني على إبراز أنوثة المرأة بأرقى صورة.

المجموعة الجديدة هي امتداد للخط الذي لطالما وسم أعمال المصمم، حيث ينقل المرأة الى مظهر أكثر عذوبية و جمالاً، من خلال لمسته الخاصة بدمج الألوان مع بعضها البعض.ويرسم هذا الخط مستقبل كل امرأة أنيقة ساحرة تريد أن تبدو مثل منحوتة فنيَة خالية من العيوب، تخطف الأنظار بالفساتين ذات اللونين، التي تمنح الشعور بالتألق.

عمل المصمّم ادوارد أرصوني بدقَة و استخدم لوحة من الألوان القوية لموسم الشتاء القادم مثل الأسود الكلاسيكي، الون الأزرق/ التركواز، الذهبي، الأحمر، الزهري، البنفسجي والكحلي.

واستخدم أرصوني في هذه المجموعة الأقمشة النقيَة مثل : كريب، قماش الشانتون، الأورجانزا، الدانتيل، الحرير، وزيّن القطع بأحجار لامعة ومشرقة.

مرَة اخرى يقدَم إدوارد أرصوني الأناقة و الجمال بِمظهر خال من العيوب و لمسة خاصة تحلم بها كل امرأة. فما رأيك بمجموعته؟

سيعجبك أيضاً: