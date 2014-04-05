أخبار عاجلة

تفجير قطارات سان بطرسبيرج: المنفذ المشتبه به "من قرغيزستان" -
مصرع سيدة في انهيار منزل بالشرقية -
ننشر جداول امتحانات آخر العام لجميع صفوف النقل بالإسكندرية -
8 الصبح - لقاء مع مؤسسي "مجلة برايل" أول مجلة للمكفوفين مع الصحفيين أحمد المراغي وأحمد ابو هميلة -
كومان يستعيد ذكرياته مع إبراهيموفيتش وميدو في أياكس -
8 الصبح - الكاتب الصحفى أحمد الطاهري يكشف جدول أعمال الرئيس السيسى بعد لقاء الرئيس ترامب -
قتلى ومصابون في "هجوم بأسلحة كيميائية" في خان شيخون بشمال غرب سوريا -
دراسة: الدواء الوهمي علاجٌ للخيبات العاطفية -
طول فترة الرضاعة يؤدي إلى ارتفاع معدل الذكاء لدى الطفل -
«الصناعات الغذائية»: 6.7% انخفاضًا في السعر العالمي للقمح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

اليابان تتوج بمونديال السيدات تحت 17 عاما

Google+ Print
اليابان تتوج بمونديال السيدات تحت 17 عاما اليابان تتوج بمونديال السيدات تحت 17 عاما

(إفي): توج الياباني للسيدات تحت 17 عاما بالمونديال للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على نظيره الإسباني بهدفين نظيفين.

وأفقد المنتخب الياباني نظيره الإسباني توازنه بهدف مبكر في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة، حمل توقيع ميكا نيشيدا، قبل أن تعزز فوكا كونو تقدم منتخب بلادها (ق79).

ويعد الفوز بالمونديال تتويجا لمسيرة رائعة لـ"محاربات الساموراي"، اللاتي سبق وفزن بالمواجهات الخمس السابقة بالمونديال، وسجلن خلال مشوارهن بالبطولة 26 هدفا واهتزت شباكهن مرة واحدة.

وهذا هو النهائي الأول الذي يبلغه المنتخب الإسباني للسيدات تحت 17 عاما، فيما تعد هذه المرة الثانية التي يبلغ فيها المنتخب الياباني هذا الدور، ليحقق اللقب الأول له في تاريخه.

فيما احتل المنتخب الإيطالي المركز الثالث، بفوزه على نظيره الفنزويلي بركلات الترجيح 2-0 ، بعد انتهاء المباراة بتعادل منتخبي البلدين بأربعة أهداف لكل منهما

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
القاهرة أبوظبي: تحليل مباراة منتخب المحليين مع بنين ومباراة المنتخب الوطني مع توجو - ك/ محمود الخطيب

القاهرة أبوظبي: تحليل مباراة منتخب المحليين مع بنين ومباراة المنتخب الوطني مع توجو - ك/ محمود الخطيب