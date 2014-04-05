اليابان تتوج بمونديال السيدات تحت 17 عاما

(إفي): توج المنتخب الياباني للسيدات تحت 17 عاما بالمونديال للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على نظيره الإسباني بهدفين نظيفين.

وأفقد المنتخب الياباني نظيره الإسباني توازنه بهدف مبكر في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة، حمل توقيع ميكا نيشيدا، قبل أن تعزز فوكا كونو تقدم منتخب بلادها (ق79).

ويعد الفوز بالمونديال تتويجا لمسيرة رائعة لـ"محاربات الساموراي"، اللاتي سبق وفزن بالمواجهات الخمس السابقة بالمونديال، وسجلن خلال مشوارهن بالبطولة 26 هدفا واهتزت شباكهن مرة واحدة.

وهذا هو النهائي الأول الذي يبلغه المنتخب الإسباني للسيدات تحت 17 عاما، فيما تعد هذه المرة الثانية التي يبلغ فيها المنتخب الياباني هذا الدور، ليحقق اللقب الأول له في تاريخه.

فيما احتل المنتخب الإيطالي المركز الثالث، بفوزه على نظيره الفنزويلي بركلات الترجيح 2-0 ، بعد انتهاء المباراة بتعادل منتخبي البلدين بأربعة أهداف لكل منهما