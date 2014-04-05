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بالفيديو – صلاح يتحدث عن أفضل وأسوأ ذكرى.. أهم قرار.. والمونديال

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بالفيديو – صلاح يتحدث عن أفضل وأسوأ ذكرى.. أهم قرار.. والمونديال بالفيديو – صلاح يتحدث عن أفضل وأسوأ ذكرى.. أهم قرار.. والمونديال

استرجع محمد صلاح جناح تشيلسي المصري في حواره المطول مع "BeIN Sport" بداية مشواره قبل الاحتراف مرورا بذكرياته مع بازل وحاضره مع تشيلسي.

ويقدم FilGoal.com 10 تصريحات سريعة من حوار صلاح عن العديد من الأمور في مسيرته.

- أفضل قرار اتخذته في حياتي هو الانتقال لبازل من المقاولون العرب.

- أفضل ذكرى لي في حياتي، كانت مع صديق قديم في الغربية وكان يقول لي أنني سألعب في أكبر الأندية في .. ولكني الآن ألعب في أكبر الأندية في العالم الحمد لله.

- الخسارة 6-1 من غانا في كوماسي أصعب لحظة في حياتي.

- ميسي ورونالدو الأفضل في العالم دون شك، ولكن لو استمر إدين أزار في معدله التهديفي ربما يصل إلى مكانتهما.

- مانجا وشهاب الدين أحمد أقرب أصدقائي من لاعبي كرة القدم، وبشكل كبير الكابتن محمد أبو تريكة.

- إسبانيا والبرازيل الأقرب للفوز بالمونديال، وأتمنى الأفضل للمنتخبات الإفريقية.

- أتمنى أن يتمسك كل شاب بحلمه حتى يحققه، لأن الله لا يضيع تعب أحد.. وبالطموح والإرادة تتحقق الأحلام.

- أصعب إحساس قد يمر به لاعب كرة القدم أن يشعر أن كل الظروف ضده.. المدرب والحظ مثلا.

- أفضل أجواء جماهيرية لعبت أمامها كان عندما واجهت تشيلسي وتوتنام هوتسبر أثناء فترة تواجدي في بازل.

- الحياة في لندن أفضل من سويسرا، حيث يتوافر هنا المساجد والمطاعم التي تقدم طعاما حلالا.

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فيديو اليوم السابع

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