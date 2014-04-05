انتهاء وقائع الجلسة الافتتاحية للمسابقة الدولية للقرآن الكريم

انتهت منذ قليل وقائع الجلسة الافتتاحية، للمسابقة الدولية الحادية والعشرين للقرآن الكريم السنوية، التى تقيمها وتشرف عليها وزارة الأوقاف، والتى كانت توقفت منذ 4 سنوات، حيث يحضرها 50 دولة.

بدأت فعاليات الجلسة صباح اليوم ولمدة 5 أيام بقاعة اﻷزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، بحضور 65 متسابقا، يشهدون تصفيات بوجود محكمين دوليين، وذلك بحضور د. محمد مختار جمعة وزير اﻷوقاف ووكيل الأزهر د. عباس شومان ووزيرة التضامن ووزير الثقافة صابر عرب، ويحضر محكمين من العديد من دولة إفريقية وعربية وإسلامية.



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