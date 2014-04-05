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راغب علامة لـ "سيدتي نت":لن أتراجع عن قرار إنسحابي من Arab idol

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راغب علامة لـ "سيدتي نت":لن أتراجع عن قرار إنسحابي من Arab idol راغب علامة لـ "سيدتي نت":لن أتراجع عن قرار إنسحابي من Arab idol

بعد انتشار خبر انسحاب الفنان راغب علامة من لجنة التحكيم في برنامج ،"Arab idol" إثر خلاف مع مديرة الإنتاج في محطة الـ "MBC" سمر عكروك، "سيدتي نت" اتصل براغب للوقوف على حقيقة الموضوع.

 راغب أكّد أنّ "قراره بالانسحاب نهائي ولا رجوع عنه"، مشيراً إلى أن هذا القرار هو لمصلحته ومصلحة البرنامج.

 وشدّد راغب على  أن محطة الـ "MBC" تبقى بيته، وستبقى العلاقة طيبة مع العاملين فيها، خصوصاً رئيس مجلس الإدارة الشيخ وليد آل إبراهيم.

 ورجّح السوبر ستار أن يكون هناك تعامل مع الـ"MBC" في برامج أخرى، مشيراً إلى أنه "لا يمكن السكوت عن الأخطاء التي تصادفنا".

وكشف راغب عن نيته إصدار بيان خلال أسبوع أو أكثر لإيضاح خلفيات قرار انسحابه من البرنامج.

 وكان خضر علامة، شقيق راغب، قد أكد في تصريح صحافي أن "لا علاقة لأحلام بموضوع الانسحاب من لجنة تحكيم أراب أيدول".

 يُذكر أن راغب شارك في لجنة تحكيم البرنامج على مدار سنتين، إلى جانب كلّ من الفنانتين أحلام ونانسي عجرم والموزّع الموسيقي حسن الشافعي.

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