لقب رامي عياش يتسبّب في أزمة داخل نقابة الموسيقيين المصرية

نشر المطرب اللبناني رامي عياش خبراً يُفيد بأنّ نقابة الموسيقيين المصريين قد اختارته كأكثر الفنانين العرب إحياءً للحفلات، شاكراً عبر تويتر للنقابة اختيارها إيّاه.

ولكن رياح رامي لم تأتِ بما تشتهيه سفنه، إذ نفى نقيب الموسيقيين، الفنان مصطفى كامل، ما أعلنه رامي على صفحته. وقال خلال اتصال هاتفي له ببرنامج آخر الأسبوع، على شاشة قناة "أونست"، إنه لم يتمّ اختيار رامي مثلما قال، موضحاً بالقول إن هناك صحافية قد نشرت الخبر من دون الرجوع إليه للتأكّد من صدق الخبر أو كذبه، في وقت أشارت في نفس الخبر الذي نشرته إلى أنّ الاختيار جاء على أساس كثرة حفلات رامي في مصر. وأكمل النقيب قائلاً: "لو كان المعيار كثرة الحفلات، فالأولى باللقب إذاً هي نانسي عجرم، التي تُحيي حفلات عديدة في مصر، أو أن يُمنح اللقب إلى أيّ من الفنانين المصريين المخضرمين، مثل هاني شاكر أو محمد منير أوعمرو دياب أو إيهاب توفيق أوغيرهم".