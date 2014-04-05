فريال يوسف تشارك دينا في اكتشاف راقصات جديدات!

على الرغم من إعلان القائمين على قناة "القاهرة والناس" إيقاف برنامج اكتشاف المواهب في الرقص الشرقي، إلا أنّ البرنامج عاد إلى الظهور مجدّداً، ويتمّ تصوير حلقات منه حالياً، وسط حالة من التكتّم على سبب تراجعهم عن القرار.

وقد تعاقدت مؤخّراً الفنانة التونسية فريال يوسف والقناة للمشاركة في برنامج اكتشاف الراقصات الموهوبات مع الراقصة المصرية دينا، بالرغم من عدم خبرة فريال نهائياً في الرقص الشرقي.

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