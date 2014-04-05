لعنة مسلسل "الإنتقام" تطارد نجومه

أكّدت الصحافة التركية أنّ ثمّة لعنة تطارد أبطال مسلسل "الانتقام" المأخوذ عن مسلسل أمريكي لا يزال يعرض في موسمه الثالث.

فالمسلسل التركي توقف في جزئه الثاني، والنحس يطارد معظم نجومه واحداً تلو الآخر، إذ أصيب بطل الموسم الأول نجات آشلر بالتهاب رئوي حاد فور انتهاء موسمه الأول، فاعتذر عن العمل فيه ليعالج بعيادة خاصة قبل تدهور حالته واضطراره للعلاج في المستشفى لمدة شهرين كاملين حيث قاربت حالته على التحسن.

أما بديله في الموسم الثاني ياغيت أوزجنير الشهير بجميل فقد فقد والده الذي توفي مؤخراً، كما انفصل الممثلان أنجين هيلبيري وأولجان يجواسوي عن زوجتيهما.

وفقد المغني كينان دوغلو خطيب بطلته بيرين سات الشهيرة عمه الكولونيل المتقاعد يارباي قبل موعد زواجهما، ما يهدد بتأجيل الزفاف أو تحجيمه مراعاةً لمشاعر عائلة عمه الراحل.

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