بالصور...لحظات ومشاهد لا تنسى من the voice

بعد مضي أسبوع على نهاية الموسم الثاني من "the voice"، نسترجع بالصور أجمل المشاهد واللحظات التي علقت بالعين والذاكرة. فهي تلخّص رحلة نجاح البرنامج الذي تميّز هذا العام بالكمّ الكبير من الأصوات، إلى جانب استمرار التناغم بين لجنة التحكيم، ثمّ تألق مقدّمته اللبنانية إيميه صياح، التي لقيت استحسان الجمهور العربي، ثمّ فوز العراقي ستّار سعد من فريق كاظم الساهر بلقب "أحلى صوت". كذلك تميّز موسم "the voice" بعدد من المحطّات المثيرة التي نستعرضها معاً عبر هذا الألبوم الذي تمّ تصويره بواسطة كاميرا الهاتف.

كل حلقة من البرنامج كانت تحمل الكثير من العناصر المفاجئة، خصوصاً داخل لجنة التحكيم، التي كان كلّ نجم من أعضائها ذا قصّة مختلفة عن الآخر.

فالفنان عاصي الحلاني كان دائم المزاح مع الجمهور، لاسيّما خلال الفواصل الإعلانية، بحيث لم يكن يمرّر لحظة من دون أن يبتسم لمن يجلس بالقرب منه، كما أظهر في كثير من المرات إعجابه بصوت "هالا القصير" و"عدنان بريسم" من فريقه.

كاظم الساهر كان القيصر في كلّ حلقة من البرنامج، حيث لم يكفّ الجمهور عن المناداة باسمه، ولا عن التوسّل إلى مدير أعماله من أجل استدعائه إلى مقربة منهم كي يلتقطوا الصور معه. وقد كان كاظم يتصرّف بأخلاق عالية، ولم يكن يسمح لأحد من رجال الأمن الموجودين على المسرح بالتوجه بكلمة غير لائقة إلى معجبيه أو إلى الجمهور الحاضر في الستوديو.

أما صابر الرباعي فكان الهاتف رفيقه طوال فترة البثّ المباشر، على مدى 5 حلقات. وقد لوحظ انشغاله به، فيما لم يُعرف الشخص الذي كان صابر يكلّمه، وإن كان من المرجّح أن صابر كان يتواصل مع زوجته الثانية ليطمئن على طفله، وليتواصل مع معجبيه على "تويتر".

أما شيرين فكانت المرآة شغلها الشاغل، إلى جانب التركيز على إطلالتها التي لقيت استحساناً كبيراً هذا العام. لكنّها كانت في بعض الأوقات تنتهز الفرصة من أجل تناول الشوكولاتة والبسكويت والعصير، وفق ما طلبت في المؤتمر الذي تلا حلقة البث المباشر من .the voice

أمّا مقدمة البرنامج إيميه صياح فكانت في إطلالتها خفيفة الظلّ، وتقضي وقتها في التبسّم للجمهور وفي التقاط الصور معهم، لاسيّما حين يُصادف وجودها بين الجمهور لتقديم فقرتها. كذلك لوحظ تواصلها مع لجنة التحكيم، في ظلّ رشقات من الغزل، رافقتها في معظم الأحيان من كاظم وعاصي، كذلك من شيرين التي كانت تبدي إعجابها بملابس إيميه.

مقدّم البرنامج محمد كريم كعادته (سيدتي نت مع محمد كريم وخولة مجاهد وكاظم الساهر)، رافقته بعض المصطلحات الخاصة به، من مثل:"ليه كده يا كاظم، وانتو لسه ما شفتوش حاجة". وكان الجمهور يعلق عليه في كلّ لحظة، أو عندما كان يُخاطب الجمهور بكلمة "the voice" ليردّ عليه "أحلى صوت".

لمزيد من الصور، شاهدوا هذا الألبوم ( ما لم تشاهدوه في the voice)

