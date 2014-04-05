نجوم ارتبطوا في عمر المراهقة

دائماً ما تكون حياة الشهرة سبباً كافياً لاختصار مراحل عمريّة. وعلى كلّ إنسان أن يعيشها بحريّة وأن يكتسب من تفاصيلها خبرة وتجارب تؤهّله لكي يكون إنساناً طبيعياً بكلّ ما للكلمة من معنى.

وكما يُقال دائماً، فضريبة الشهرة باهظة جداً، خصوصاً على أولئك الذين نالوا شهرتهم في عمر مبكر، مثل Miley Cyrus، على سبيل المثال.

فعدم الشعور بالأمان الدائم، وانعدام الخصوصية في الحياة، ممّا يجعل النجوم يلجؤون إلى البحث عن الأمان عند شريكٍ آخر. وكُثر هم النجوم الذين وضعوا خاتم الخطوبة في أيديهم في عمر مبكر، ظنّاً منهم أنّ هذه العلاقة ستكون أبدية وناجحة.

فهل استطاع هؤلاء النجوم إنجاح العلاقة والحفاظ على استمرارية الارتباط بنفس الأشخاص حتى يفرّق بينهم الموت؟ تعرّفوا إلى أهمّ هؤلاء النجوم وإلى مصير علاقاتهم المبكرة.

1- Macaulay Culkin : تزوّج من Rachel Miner عندما كان عمره 17 عاماً. لكنهما لم يستمرا سويّاً، وانفصلا عام 2000 ليحصل الطلاق عام 2002.

2- Kim Kardashian: تزوّجت من Damon Thomas عام 2000، عندما كانت تبلغ من العمر 19 عاماً. لكنّ الشريكين لم يستمرّا سوياً، إذ تقدّم Damon بدعوى انفصال عام 2003، ثمّ تمّ الطلاق بينه وبين زوجته عام 2004.

3- Angelina Jolie: كانت تبلغ 21 عاماً عندما تزوجت Jonny Lee Miller، في عام 1996. وقد كانت لحظة جنون، بحسب قولها، إذ لم تستطع أن تستمرّ في الزواج سوى لـ18 شهراً، إلى أن حصل الطلاق، لتنضم بذلك الى لائحة أقصر زيجات المشاهير.

4- Heidi Montag: كانت تبلغ من العمر 20 عاماً عندما خطبت Spencer Pratt في عام 2007. وخلافاً لكلّ علاقات النجوم الفاشلة، تزوجا عام 2008 وهما حتى الآن سويّاً.

5- Patrick Dempsey: عندما كان في عمر الـ21، تزوج مديرة أعماله Rocky Parker، التي كانت تكبره بـ26 عاماً، عام 1987. لكن من المؤكد أن هذا الزواج لم يستمرّ، إذ حصل الطلاق عام 1994.

6- Paris Hilton: كان عمرها 21 عاماً عندما خطبت عارض الأزياء Jason Shaw، في عام 2002. لكنهما انفصلا قبل مرور العام، لتتجدّد العلاقة بينهما عام 2010.

7- Kate Hudson: كانت تبلغ 21 عاماً عندما خطبت Chris Robinson في عام 2000. وقد تزوّجا في نفس العام وأنجبا طفلاً عام 2004، إلا أنّ الزواج انتهى عام 2006 بالطلاق.

8- Miley Cyrus: في الـ20 من عمرها، ارتبطت رسمياً بالممثل Liam Hemsworth الذي كان يبلغ 21 عاماً، عام 2012. وحتى الآن لا تزال هذه العلاقة في مدٍّ وجزر، إلا أنّه من المؤكّد أنّها لن تستمرّ.

9- Melanie Griffith: كانت تبلغ 14 عاماً عندما بدأت علاقتها بالممثل Don Johnson الذي كان يبلغ 22 عاماً. توّجت هذه العلاقة بالزواج عندما بلغت سنّ الـ18 عام 1976، إلا أنّ الطلاق وقع بعد 6 أشهر فقط. لكنهما تزوّجا مجدّداً عام 1989 وتطلّقا مجدّداً عام 1996.

10- Solange Knowles: تزوّجت صديقها في المدرسة Daniel Smith، عندما كان عمرها 17 عاماً، في عام 2004، إلا أنها تطلقت منه في نفس العام، بعد أن أنجبت منه طفلاً.

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