بالصور .. تعليم الغربية تنظم سلسلة محاضرات لطلاب الثانوية والإعدادية

نظمت مديرية التربية والتعليم بالغربية، سلسلة محاضرات للقافلة التعليمية تحت إشراف وزارة التعليم، لشرح بعض المواد لطلاب الصف الثالث الإعدادى والثالث الثانوى، بحضور فاطمة خضر وكيل الوزارة، وخالد خليل عباس، منسق القافلة، وعدد من الإدارات بالمديرية ومديرى الإدارات العشر مع عدد من الطلاب بكل إدارة ومشرفيهم.

وألقيت محاضرات المرحلة الإعدادية، بقاعة المدرسة الثانوية الفندقية، بطنطا، من الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساء، بحضور 164 طالبا وطالبة، وتناولت مواد العلوم والدراسات الاجتماعية واللغة العربية واللغة الإنجليزية، ودارت حول المنهج الدراسى وأسئلة الامتحانات مع شرح واف للمادة العلمية، وللمرحلة الثانوية.

وحاضر موجهين متخصصين ومقدمى برامج بقنوات النيل التعليمية للثانوية العامة، بحضور عدد 202 طالب وطالبة، وتمت مراجعة شاملة لمواد اللغة العربية بفروعها واللغة الإنجليزية والفرنسية والجغرافيا والتاريخ والفلسفة وعلم النفس، وتم التركيز على أفكار أسئلة الامتحانات، خاصة الأسئلة المهارية، وإرشاد الطلاب لكيفية استنباط العناصر وتوظيفها.