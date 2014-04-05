الجيش الثالث يضبط طن بانجو بمركب صيد بخليج السويس

تمكنت قوات حرس الحدود فى ساعة متأخرة أمس الجمعة من أحباط تهريب كمية كبيرة من نبات البانجو المخدر بمركب صيد بخليج السويس.

تلقي مكتب حرس حدود الجيش الثالث بالسويس معلومة تفيد باستعداد تجار مخدرات بتهريب كمية كبيرة نبات البانجو عن طريق مركب صيد بمنطقة الخليج بطريق السخنة الزعفرانة.

على الفور تم اخطار قوات حرس الحدود المتمركزة بطول خليج السويس ، حيث اشتبهت القوات بمركب صيد قريبة من الشاطئ بطريق السخنة بالقرب من الكيلو 66 على متنها اجولة معدة للتهريب ، حيث تم مداهمت المركب وضبطها وعثر بداخلها على قرابة22 جوال كبير نبات البانجو يزن طن.

تم التحفظ على المضبوطات والمركب بأحد المناطق العسكرية، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة لتولي التحقيقات.